افتتاح مكتبة عامة في الجديدة تبرع بمحتواها نادي "روتاري بيروت سيدرز"

أوضح رئيس نادي "روتاري ​بيروت​ سيدرز"، خلال الاحتفال بتدشين مكتبة عامة في الجدَيدة، تبرّع بمحتواها نادي "روتاري بيروت سيدرز"، من ضمن سلسلة مكتبات افتُتحت وستُفتتح بدعم من النادي في عدد من البلدات من مختلف المناطق، أنّ "هذه المكتبة نتيجة تعاون بين "روتاري كلوب بيروت سيدرز" الّذي قدّم لها نحو 40 ألف كتاب، و​بلدية الجديدة​ الّتي قدّمت الموقع وصمّمته ونفّذته وتتولّى إدارته".

ولفت إلى أنّ "النادي حصل، بجهد من رئيسه السابق روني فرّا، على نحو 320 ألف كتاب من خلال التعاون مع نوادي "روتاري" في العالم وخصوصًا نادي "روتاري ​تكساس​" في ​الولايات المتحدة الأميركية​، ووزّعها على ثماني مكتبات عامّة، تمّ افتتاح 7 منها حتّى الآن". وذكّر بأنّ "مكتبات مماثلة افتُتحت في ​المنصورية​ و​الفرزل​ (قضاء زحلة) و​الدكوانة​ و​كفرشيما​ وفي "​جامعة سيدة اللويزة​" وغلبون".

وإذ شدّد كلداني على "أهميّة الكتاب كرفيق للإنسان"، أشار إلى أنّ الـ"روتاري إنترناشيونال"، منذ تأسيسه في عام 1905، يستثمر في الإنسان، ويشكّل التعليم وإتقان القراءة والكتابة أهدافًا رئيسيّة له، يعمل لها ويسعى إليها". وركّز على أنّ "مشروع المكتبة هذا رسالة أمل وحبّ وسلام من النادي لأهل المنطق ول​لبنان​يين جميعًا، انطلاقًا من إيمانه بأنّ الكتاب سلاح فاعل ضدّ الجهل والتطرف والعنف".

أمّا رئيس بلدية الجديدة- البوشرية- السدّ ​أنطوان جبارة​، فنوّه إلى أنّ "الناس ابتعدوا عن المكتبة، لكنّ الكتاب والمكتبة هما الأساس". وأكّد "أنّنا إذا كنّا اليوم نشكو من المرحلة السوداء الّتي يشهدها لبنان، فإنّ خلاصنا يكمن في الفكر والعلم والثقافة"، لافتًا إلى أنّ "الثروة الثقافيّة الّتي تركها اللبنانيون للعالم العربي هي الثروة الحقيقية". وأكّد أنّ "لبنان وقع مرّات عدّة وكان في كل مرّة يقوم، واليوم أيضًا سيقوم من المرحلة الصعبة الّتي يمرّ فيها، لأنّ الإنسان هو ميزته".