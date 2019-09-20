دبوسي: مختلف مشاريعنا تندرج بإطار سعينا المتواصل للنهوض بالإقتصاد الوطني

أكّد رئيس الغرفة ​توفيق دبوسي​، خلال اختتام "مصرف ​لبنان​" بالاشتراك مع غرفة ​طرابلس​ و​الشمال​، وللسنة الثانية على التوالي، الدورات التدريبيّة المخصّصة للطلاب الجامعيين لا سيما للسنوات الثانية والثالثة في كليات إدارة الأعمال، من مختلف الجامعات العاملة في لبنان الشمالي، أنّ "الواقع ​الإقتصاد​ي والإجتماعي يتطلّب التغيير النوعي المرتكز على تحديث الأطر التشريعيّة لمختلف المشاريع الإستثماريّة الكبرى، لتلبية تطلّعات وطموحات الجيل الأكاديمي الجديد".

وتمنّى على الطلاب المتدرّبين "الإستفادة القصوى من أهداف الدورات التدريبيّة، والسهر على تطوير الذات وصقلها بالثقافة والمعارف والعلوم ورفع مستوى الكفاءات العمليّة والتهيئة الجيّدة للانخراط في بيئة الأعمال، سواء أكان ذلك على نطاق ​القطاع العام​ أو الخاص".

ولفت دبوسي إلى أنّ "مختلف المشاريع الّتي تطلقها ​غرفة طرابلس​ والشمال سواء أكانت عامّة أو خدماتيّة متطوّرة، انّما تندرج في إطار سعينا المتواصل للنهوض بالإقتصاد الوطني وتوفير الأمن الإجتماعي وجذب الإستثمارات اللبنانيّة والعربيّة والدوليّة، ومجمل هذه المشاريع تستند على مقوّمات القوّة الّتي تمتلكها طرابلس الكبرى الّتي تمتدّ من ​البترون​ إلى أقاصي الحدود الشماليّة في محافظة عكار".