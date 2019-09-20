متعاقدو اللبنانية- الفرع 2 ناشدوا أيوب ومجلس الجامعة إصدار ملف تفرغ أكاديمي متوازن وشفاف

ناشد متعاقدو "​الجامعة اللبنانية​" في الفرع الثاني، رئيس الجامعة البروفيسور ​فؤاد أيوب​ ومجلس الجامعة أن "يتحمّلا المسؤولية تجاه "الجامعة اللبنانية" والوطن، فيصدران ملف تفرّغ أكاديمي متوازن وشفّاف في أسرع وقت، قبل بدء ​العام الدراسي​ الجامعي، وذلك لأنّ ملف التفرّغ، منذ أوّل تفرّغ، كانت مشكلته التعاقد غير المتوازن الّذي يؤدّي حتمًا إلى ملف تفرّغ غير متوازن، ولأنّنا اليوم أمام المشكلة ذاتها الّتي سبقنا إليها زملاء لنا في سنتي 2008 و2014، حيث تمّ تدوير الزوايا لإطلاق ملفي تفرغ متوازنين".

كما ناشدوا في بيان، وزير التربية والتعليم العالي أن "يتحمّل كامل المسؤوليّة لجهة إنجاح هذا الملف، عوضًا عن تحميل المسؤوليّة لهذا أو لذاك".

ودعا متعاقدو الفروع الثانية "كلّ زملائهم، من متعاقدين ومتفرّغين وملاك، من الفروع كافّة إلى "التضامن معهم الأربعاء في 25 أيلول في تمام الساعة 12، في اعتصامهم أمام الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، مطالبين بملف تفرّغ لا تعرقل مسيرته أيّ حجّة".