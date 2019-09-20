غورباتشوف يدعو حملة جائزة نوبل للمساعدة في نزع السلاح النووي

دعا الرئيس السوفييتي السابق ​ميخائيل غورباتشوف​، حملة ​جائزة نوبل​ للسلام، لمناشدة قادة الدول النووية ومطالبتهم بضمان عدم وقوع حرب نووية، واكد في النداء الذي نشر على موقع مؤسسة "غورباتشوف" إنه يجب توجيه نداء يؤكد على ضرورة العودة إلى المفاوضات بشأن تقليص الترسانات النووية والتخلص منها، لافتاً إلى المشاكل الملحة التي تواجه ​العالم​. ويعتقد أنه "يجب الآن إعطاء الأولوية لمشكلة الأسلحة النووية".

وشدد غورباتشوف على ان "ما يحدث الآن خطير للغاية. يجري تدمير المعاهدات، ويجري إنشاء أنواع جديدة من الأسلحة وإعداد خطط لاستخدامها. ويبدو أن السياسيين نسوا أن الحرب النووية غير مقبولة بتاتا". مشيرا إلى أنه تم في الوقت الراهن تناسي الالتزام بتخفيض الأسلحة النووية وتدميرها في نهاية المطاف، الذي تعهدت به القوى النووية في معاهدة عدم الانتشار.

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