الشرطة العراقية: مقتل 9 أشخاص بانفجار حافلة مفخخة قرب مدينة كربلاء

اعلنت ​الشرطة العراقية​ عن مقتل 9 أشخاص ب​انفجار​ ​حافلة​ مفخخة قرب ​مدينة كربلاء​. واوضح قائد بالشرطة العراقية أن العبوة الناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع "جمبي" قرب السيطرة الرئيسية 54 بمدخل مدينة كربلاء.

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