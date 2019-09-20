النائب بدوى النويشى: الرئيس السيسى أنقذ مصر وحماها من الفتنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحدث مع الشعب المصرى خلال مؤتمر الشباب بكل صراحة وشفافية، وأثبت انه القائد المخلص الوطنى الشريف.
ودعا النويشى، جموع المصريين إلى الاصطفاف خلف الرئيس السيسى الذى أنقذ مصر لمواجهة التحديات، مؤكدا أن السيسى حافظ على النسيج الوطنى، وحمى مصر من الفتنة الطائفية، مشددا على ضرورة أن نتكاتف جميعاً لأن حروب الشائعات والمؤامرات والأكاذيب لم تنتهى.
وأشار النائب إلى أن الوطن يتعرض لحروب متلاحقة عبر موجات متتالية من الشائعات المغرضة فى إطار حروب الجيل الخامس، والتى تهدف إلى تفكيك الدولة والمجتمع والنَّيل من الوطن والوقيعة بين أبنائه، وتشكيك المواطنين فى مؤسساتهم الوطنية.
يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.
وتُعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
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