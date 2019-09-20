العشرات من المصريين يتوافدون على ميدان التحرير.. هل يُحيي الغاضبون من السيسي ثورات الربيع العربي؟

خرج العشرات من المصريين، مساء اليوم الجمعة، إلى ميدان التحرير يهتفون بشعارات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما وُثق في فيديوهات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحمل المحتجون شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” تلبية لدعوات رجل الأعمال والفنان محمد علي التي أطلقها منذ أيام، والتي تدعو إلى الاحتجاج ضد الرئيس وقائد الانقلاب في مصر.

كان رجل الأعمال والفنان محمد علي قد دعا الشعب المصري للنزول في مظاهرات الجمعة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالرحيل.