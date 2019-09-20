عموتة: “هدفنا التأهل إلى “الشان” لخوض مزيد من المباريات التنافسية”

شدد الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني المحلي، على أهمية المباراة، التي ستجمع العناصر الوطنية في الجزائر، غدا السبت، ضمن ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وقال عموتة في تصريحات تلفزية: “المباراة مهمة لأنها ستخول لنا التأهل إلى “الشان”، الذي سيمنحنا خوض مجموعة من المواجهات التنافسية”.

وأكد مدرب المحليين أن تمثيلية اللاعب المحلي للمنتخب الأول، تعتبر الهدف الأسمى من خوض هذه المغامرة، لأن السياسة الجديدة للجامعة برئاسة فوزي لقجع، تقوم على وجود لاعبين من البطولة الاحترافية في قائمة “أسود الاطلس”.

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وتابع عموتة: “الحضور في كأس إفريقيا، سيجعلنا نقف على مدى جاهزية، وتطور مستوى اللاعب المحلي، في أفق تحقيق الهدف، والمتمثل في تطعيم المنتخب الأول بلاعبين من البطولة المحلية”.

وتقام مواجهة المنتخب المحلي ضد مضيفه الجزائري، على أرضية ملعب مصطفى تشاكر، في البليدة، بداية من الساعة 8 و45 دقيقة.