جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل.. جثة الضحية تحمل طعنات في البطن

اهتزت مدينة جرادة، صباح اليوم الجمعة، على وقع العثور على جثة شخص في عقده الخامس، وعليها آثار طعنات على مستوى البطن، وذلك بالقرب من قنطرة السعادة في إقليم جرادة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الضحية يرجح أنه تعرض للطعن، ليلة أمس الخميس، أثناء جلسة خمرية رفقة زملائه، وبعد مشادة كلامية بينهم، وجه له أحدهم طعنات قاتلة على مستوى البطن، أسقطته جثة هامدة.

وكشف المصدر ذاته أن الضحية عثر عليه بعض المواطنين، خلال الساعات الأولى من صبيحة اليوم، وسط بركة من دماء.

وفور علمها بالخبر، هرعت مختلف الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق في ظروف، وملابسات الواقعة، فيما تم نقل الجثة نحو المستشفى الإقليمي لمدينة جرادة، وإحالتها على مستودع الأموات في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.