“الميركاتو” الصيفي في المغرب.. الجيش والمولودية يتصدران المشهد

شهدت فترة الانتقالات الصيفية في المغرب، التي أغلقت أبوابها، أمس الخميس، إقدام بعض الأندية على تغيير جلدها بالكامل، وذلك بتعاقدها مع عدد كبير من اللاعبين.

ويتصدر فريق الجيش الملكي، الفرق الأكثر نشاطا في “الميركاتو” الصيفي، بعدما تعاقد مع 18 لاعبا جديدا، أشرف على انتدابهم المدرب الجديد للعساكر، عبد الرحيم طاليب، على غرار محمد علي بامعمر، وصلاح الدين باهي، ومدافع الرأس الأخضر إيديلسون بورغيس ديني.

وفي سيناريو مماثل للجيش، ضم مولودية وجدة بمدربه الجزائري عبد الحق بنشيخة 14 لاعبا، في الانتقالات الصيفية الأخيرة، يتقدمهم كل من المهدي النغمي، ومصطفى اليوسفي، والإيفواري لامين دياكيتي.

وأقدم فريق المغرب التطواني هو الآخر، على التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، بلغ 12 لاعبا، من قبيل يوسف الترابي، وعدنان الوردي ثم عبد الواحد الشخصي.

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واكتفى الغريمان الرجاء والوداد، بضم 6 لاعبين لكل فريق، خلال الميركاتو الصيفي، كان محسن متولي، وسند الورفلي، وفابريس نغوما، أبرزهم في الفريق الأخضر، علما أنه ينتظر تأهيل مهاجمه مالانغو من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وأبرز صفقات بطل المغرب تمثلت في استعارته المجانية لكل من كاسونغو كابونغو من الزمالك المصري، وأيوب الكعبي من فريق هيبي شينا فورتون الصيني، فضلا عن تعاقده مع المدافع الأوغندي مورشيد جوكو.

ويعد سفيان كركاش، وتوفيق إجروتن، وزيد كروش، أبرز الأسماء، التي تصدرت “ميركاتو” نهضة بركان، الذي تعاقد، أمس الخميس، مع الإطار الوطني طارق السكتيوي ليتولى قيادة الفريق البرتقالي، خلفا للمقال منير الجعواني.