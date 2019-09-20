نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الدنيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات الدنيا في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الأولى والثانية والثالثة. الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 2) شمشون كفر قاسم (1-3) هبوعيل كفار شليم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 2) مكابي طمرة (1-1) هبوعيل كفر كنا هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (3-2) هبوعيل هرتسليا مكابي تسور شالوم (0-1) هبوعيل إكسال النادي الرياضي الطيرة (1-1) مكابي كريات آتا عيروني طبريا (0-0) أبناء زلفة الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 3) هبوعيل كفر قاسم (1-1) هبوعيل هود هشارون هبوعيل كريات أونو (3-2) شباب الطيبة أبناء الطيبة (3-1) أبناء يافا عيروني بيت دغان (3-2) هبوعيل قلنسوة الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 3) بيتار معليه أدوميم (2-2) شباب رهط هبوعيل اللد (1-3) عيروني كسيفة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 3) شباب كفر كنا (2-1) مكابي معلوت ترشيحا أخاء عكا (0-0) أبناء الجولان والجليل أبناء طوبا الزنغرية (2-1) الأخوة كفر مندا الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 3) Advertisements مكابي أم الفحم (1-3) مكابي عرب النجيدات مكابي نافيه شعنان (1-3) أبناء كفر قرع أبناء الفريديس (3-1) هبوعيل بيت شان أبناء باقة (0-2) أبناء مصمص هبوعيل طيرات هكرمل (4-0) اتحاد أبناء جت هبوعيل رموت منشيه (0-1) أخاء إكسال الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 1) الأخوة شعب (0-0) عيروني صفد هبوعيل نهريا (0-2) هبوعيل ترشيحا أبناء أبو سنان (1-3) أبناء جديدة المكر الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 1) هبوعيل عرابة (4-1) أبناء كفر ياسيف الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 1) مكابي عراد (2-1) هبوعيل شقيب السلام شباب اللقية (1-4) نادي كرة قدم بئر السبع هبوعيل سديروت (5-0) مكابي حورة هبوعيل مرحافيم (5-0) هبوعيل رهط الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 1) مكابي عسفيا (2-0) هبوعيل أور عكيفا الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 1) أبناء الطيرة (4-0) بيتار شومرون

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