أنطونيو غوتيريش: السلام يواجه اليوم خطرا جديدا هو حالة الطوارئ المناخية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:35 مساءً, 20 سبتمبر 2019 م
المناطق - واس
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من التهديد الذي يشكله تغير المناخ على السلام في العالم.
وأوضح غوتيريش، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال باليوم الدولي للسلام اليوم في الحديقة اليابانية بمقر الأمم المتحدة، أن السلام هو الهدف الذي يوحد الأمم المتحدة، مؤكداً أن السلام أكثر بكثير من مجرد عالم خال من الحروب.
وتسلط الأمم المتحدة هذا العام الضوء على العمل المناخي من أجل السلام، وعلى أهمية مكافحة تغير المناخ بوصفه وسيلة لحماية السلام وتعزيزه في جميع أنحاء العالم.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن السلام يواجه اليوم خطرا جديدا هو حالة الطوارئ المناخية التي تهدد الأمن وسبل العيش والأرواح، مشيراً إلى أنها كانت محط التركيز في الاحتفال باليوم الدولي للسلام هذا العام.
وتعقد الأمم المتحدة الاثنين القادم، مؤتمر قمة بشأن الإجراءات المتعلقة بالمناخ مع خطط ملموسة وواقعية لتسريع الإجراءات لتنفيذ اتفاقية باريس، وتركز القمة على أساس المشكلة أولا وهي القطاعات التي تسبب أكبر قدر من الانبعاثات والمجالات التي يمكن لبناء القدرة فيها إحداث فرق هائل، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للقادة والشركاء لإبراز الإجراءات المناخية الحقيقية واستعراض طموحاتهم.
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