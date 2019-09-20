حصيلة التفجير قرب سيطرة كربلاء ترتفع الى 11 قتيلا ومصابين اثنين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الحصيلة النهائية لتفجير عبوة ناسفة داخل باص لقل الركاب عند سيطرة 54 في مدخل محافظة كربلاء على طريق بغداد، انتهت عند 11 قتيلا ومصابين اثنين".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب وجثث القتلى الى دائرة الطب العدلي".



وكان مصدر في شرطة كربلاء افاد بأن الحصيلة الاولية للتفجير في مدخل المحافظة هي خمسة اشخاص ما بين قتيل وجريح.