اعتبر النائب عن محافظة كربلاء حسين اليساري، الجمعة، تفجير السيارة في المحافظة خرقاً أمنياً كبيراً، فيما دعا القيادات العسكرية إلى مراجعة خططها.
وقال اليساري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الانفجار يمثل خرقاً أمنياً خطيراً يستوجب الوقوف عنده بكل حذّر وتدقيق من اجل معرفة الكيفية التي أدت الى حصول هذا الخرق في هذه المدينة الدينية المقدسة".
وطالب، القيادات الامنية بـ "مراجعة الخطط الامنية من أجل تفادي هذه الخروقات وحماية ارواح وممتلكات المواطنين والزوار دون خوف او قلق او وقوع ضحايا".
وكان مصدر في وزارة الداخلية قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، بأن حصيلة التفجير الذي وقع قرب مدخل محافظة كربلاء ارتفعت الى تسعة قتلى واربعة مصابين.
وطالب، القيادات الامنية بـ "مراجعة الخطط الامنية من أجل تفادي هذه الخروقات وحماية ارواح وممتلكات المواطنين والزوار دون خوف او قلق او وقوع ضحايا".
وكان مصدر في وزارة الداخلية قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، بأن حصيلة التفجير الذي وقع قرب مدخل محافظة كربلاء ارتفعت الى تسعة قتلى واربعة مصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: تفجير كربلاء يمثل خرقاً أمنياً كبيراً وعلى القيادات العسكرية مراجعة خططها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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