مصدر امني يكشف تفاصيل تفجير كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المعلومات بخصوص تفجير كربلاء تشير الى ان احد الاشخاص قام بالركوب في العجلة من منطقة جرف الصخر الشارع العام باتجاه كربلاء".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذا الشخص قام بالنزول من العجلة قبل السيطرة بمسافة ١كم وترك العبوة الناسفة داخل العجلة، وانفجرت في مدخل بداية السيطرة 54".



يشار الى ان الحصيلة النهائية للتفجير بلغت تسعة قتلى واربعة مصابين.