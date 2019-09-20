حصيلة تفجير كربلاء ترتفع الى تسعة قتلى واربعة مصابين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الحصيلة النهائية لتفجير عبوة ناسفة داخل باص لقل الركاب عند سيطرة 54 الواقعة بين كربلاء وبابل من جهة طريق بغداد، وصلت الى تسعة قتلى واربعة مصابين".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب وجثث القتلى الى دائرة الطب العدلي".



وكان مصدر في شرطة كربلاء افاد بأن الحصيلة الاولية للتفجير قرب مدخل المحافظة هي خمسة اشخاص ما بين قتيل وجريح.