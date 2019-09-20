انفجار عبوة ناسفة داخل عجلة قرب سيطرة كربلاء على طريق بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم داخل باص صغير لنقل الركاب (كيا) قرب سيطرة م ٥٤ التي تفصل بين كربلاء وبابل من جهة طريق بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التفجير ادى الى سقوط خمسة اشخاص بين قتيل وجريح كحصيلة اولية"، مشيرا الى ان "القوات الامنية توجهت الى مكان الحادث".