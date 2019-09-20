القوات الأمنية تنقذ طفلاً من الغرق في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز شرطة حماية المنشآت في ميسان والمرابطين في هدف جسر سدة العمارة تمكنوا من انقاذ طفل صغير قبل لحظات من الغرق".

وأضاف أن "عملية انقاذ الطفل تمت بعد مشاهدة الحالة من قبل احد المنتسبين".

