القوات الأمنية تنقذ طفلاً من الغرق في ميسان

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بان القوات الأمنية انقذت طفلاً من الغرق في محافظة ميسان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز شرطة حماية المنشآت في ميسان والمرابطين في هدف جسر سدة العمارة تمكنوا من انقاذ طفل صغير قبل لحظات من الغرق".
وأضاف أن "عملية انقاذ الطفل تمت بعد مشاهدة الحالة من قبل احد المنتسبين".
وأضاف أن "عملية انقاذ الطفل تمت بعد مشاهدة الحالة من قبل احد المنتسبين".
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