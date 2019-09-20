إسقاط "مسيرة" تركية وأسر 6 عناصر من مليشيات طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني الليبي إسقاط وسائط الدفاع الجوي الليبية طائرة استطلاع تركية مسيرة في محور الزطارنة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له الجمعة، أن عملية الاستهداف جاءت أثناء محاولة الطائرة التركية المسيرة تنفيذ مهمة استطلاعية للرصد وجمع المعلومات والتصوير.





ومن جانبها أوضحت غرفة عمليات إجدابيا المتمركزة في محاور شرق العاصمة أن الوحدات العسكرية التابعة لكتيبة طارق بن زياد بالجيش الليبي تمكنت من تحقيق تقدمات باتجاه طريق "الأبيار" بمحور "عين زارة".

وتابعت الغرفة في إفادات متتالية أن الجيش الليبي تمكن من تحرير عدة مناطق من سيطرة المليشيات في محاور صلاح الدين والخلة، وعين زارة.

وأضافت أن الجيش الليبي يسيطر على منطقة الأربع شوارع السويحلي، وغنمت العديد من الآليات المسلحة وبعض الأسلحة والذخائر ولاسلكيات المليشيات.

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كما تم أسر ستة عناصر من المليشيات في محور الخلة بينهم ثلاثة من مليشيا الردع التي يقودها عبدالرؤوف كاره.





وفي سياق آخر نفذت الوحدات العسكرية بمنطقة طبرق العسكرية دوريات استطلاعية مكثفة لشريط الحدود الصحراوي من بحر الرمال جغبوب إلى محيط مدينة الكفرة بمنطقة المحمصات.

وكان سلاح الجو الليبي قد استهدف، أمس الخميس، موقعين للمليشيات في منطقتي جنزور والسبعة وعشرين وأسقطت الضربة أكثر من 14 قتيلا من مليشيا ما يعرف بفرسان جنزور.

وأعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، الخميس أن مقاتلات سلاح الجو نفذت غارة جوية على العناصر الإرهابية وتمركزاتهم وآلياتهم جنوبي العاصمة طرابلس.

وأسفرت الغارة عن تدمير آليتين مسلحتين وسيارتين من نوع استيشن تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للمليشيات الإرهابية بالقرب من منطقة السبيعة.



