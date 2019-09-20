اخبار العالم

إسقاط "مسيرة" تركية وأسر 6 عناصر من مليشيات طرابلس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية - عبدالهادي ربيع- عبدالسلام التركي

الجمعة 2019/9/20 09:45 م بتوقيت أبوظبي

عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني الليبي إسقاط وسائط الدفاع الجوي الليبية طائرة استطلاع تركية مسيرة في محور الزطارنة جنوب شرقي العاصمة طرابلس. 

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له الجمعة، أن عملية الاستهداف جاءت أثناء محاولة الطائرة التركية المسيرة تنفيذ مهمة استطلاعية للرصد وجمع المعلومات والتصوير.

pic11.jpg

ومن جانبها أوضحت غرفة عمليات إجدابيا المتمركزة في محاور شرق العاصمة أن الوحدات العسكرية التابعة لكتيبة طارق بن زياد بالجيش الليبي تمكنت من تحقيق تقدمات باتجاه طريق "الأبيار" بمحور "عين زارة".

وتابعت الغرفة في إفادات متتالية أن الجيش الليبي تمكن من تحرير عدة مناطق من سيطرة المليشيات في محاور صلاح الدين والخلة، وعين زارة.

وأضافت أن الجيش الليبي يسيطر على منطقة الأربع شوارع السويحلي، وغنمت العديد من الآليات المسلحة وبعض الأسلحة والذخائر ولاسلكيات المليشيات.

Advertisements

كما تم أسر ستة عناصر من المليشيات في محور الخلة بينهم ثلاثة من مليشيا الردع التي يقودها عبدالرؤوف كاره.

pic11.jpg

وفي سياق آخر نفذت الوحدات العسكرية بمنطقة طبرق العسكرية دوريات استطلاعية مكثفة لشريط الحدود الصحراوي من بحر الرمال جغبوب إلى محيط مدينة الكفرة بمنطقة المحمصات.

وكان سلاح الجو الليبي قد استهدف، أمس الخميس، موقعين للمليشيات في منطقتي جنزور والسبعة وعشرين وأسقطت الضربة أكثر من 14 قتيلا من مليشيا ما يعرف بفرسان جنزور.

وأعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، الخميس أن مقاتلات سلاح الجو نفذت غارة جوية على العناصر الإرهابية وتمركزاتهم وآلياتهم جنوبي العاصمة طرابلس.

وأسفرت الغارة عن تدمير آليتين مسلحتين وسيارتين من نوع استيشن تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للمليشيات الإرهابية بالقرب من منطقة السبيعة.

pic11.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسقاط "مسيرة" تركية وأسر 6 عناصر من مليشيات طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا