بومبيو: نظام إيران أكبر راعٍ للإرهاب في العالم وتجب محاسبته

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن النظام الإيراني هو القوة الأكثر زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وأكبر راعٍ للإرهاب في العالم، مشددا على ضرورة محاسبته.

وأضاف بومبيو، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن "إيران تمول الإرهاب من خلال البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني".

وأكد أن إيران ستواجه عواقب وخيمة لمهاجمة الدول الأخرى وتعطيل الاقتصاد العالمي، مشددا على أنه تجب محاسبة النظام الإيراني عبر عزله دبلوماسيا والضغط عليه اقتصاديا.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن جميع الأدلة تشير إلى مسؤولية إيران عن الهجمات على منشآت أرامكو في السعودية التي وقعت الأسبوع الماضي.

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلن ترامب فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكدا أنها "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما".

وقال في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض "لقد فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني"، مشيراً إلى أنّ هذه العقوبات فرضت ردّا على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية السبت الماضي.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة دائما للخيار العسكري مع إيران، لافتا إلى أن الأمم المتحدة سيكون لها دور مهم في التحقيقات بهجمات أرامكو بالسعودية.





وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.