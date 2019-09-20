تعزيزات أمنية بباريس تحسبا لمسيرات "السترات الصفراء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الفرنسية، الجمعة، أنها ستنشر أعدادا كبيرة من عناصر الأمن السبت بباريس، تحسبا لمسيرات "السترات الصفر" التي تتزامن مع اليوم الوطني للتراث ومسيرة من أجل المناخ.

وأعلن ديدييه لاليمون محافظ شرطة باريس، الجمعة، أنه سيتم نشر 7500 شرطي السبت بالعاصمة، مع خراطيم مياه وعربات مصفحة تابعة للدرك.



وقال محذرا في مؤتمر صحفي "سنكون بعدد كاف (..) وقادر تماما على وقف كل مبادرة تهدف للتدمير".

وتخشى وزارة الداخلية ومديرية الشرطة عودة العنف إلى شوارع العاصمة باريس، التي لم تشهد اضطرابات منذ 16 مارس/آذار الماضي، كما تخشى تخريب متاجر في جادة الشانزيليزيه.

وكانت حركة الاحتجاج غير المسبوقة منذ عدة أشهر على السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة نجحت في إنزال مئات آلاف الفرنسيين إلى الشارع منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

