بالصور.. إصابة 74 في الجمعة الـ75 لمسيرة العودة شرق غزة

أصيب 74 فلسطينيا على الأقل بجروح، الجمعة، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الجمعة الـ75 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وقال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية": إن قمع الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين شرق قطاع غزة أسفر عن 74 إصابة، بينهم 48 بالرصاص الحي، منهم مسعفين.





وتجمع آلاف الفلسطينيين بعد عصر الجمعة في مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، في الجمعة التي حملت اسم "جمعة مخيمات لبنان"، والتي تتزامن مع الذكرى الـ36 لمجزرة صبرا وشاتيلا.





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واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز ما أدى لوقوع الإصابات.





ومنذ 30 مارس/آذار 2018 يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.





ومنذ انطلاق المسيرات استشهد 324 فلسطينياً (16 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال) وأصيب الآلاف، في قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.



