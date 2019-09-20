التحالف: مليشيا الحوثي تعطل دخول السفن لميناء الحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال تحالف لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، إن مليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة في تعطيل دخول السفن لميناء الحديدة. وأضاف المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تعطل دخول سفينتين تحملان مواد غذائية. وشدد التحالف العربي على ضرورة استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتجهة للموانئ اليمنية.

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