المجلس السيادي السوداني يقرر حل مليشيا الإخوان بالجامعات

أصدر المجلس السيادي السوداني، قراراً بإلغاء وحل المليشيات الإخوانية المعروفة بـ"الوحدات الجهادية" بالجامعات والتحفظ على مقارها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس محمد الفكي سليمان في تصريحات صحفية، أن القرار جاء لتهيئة المناخ لاستئناف الدراسة بالجامعات والمقرر لها أكتوبر المقبل.

وقال سليمان، إن القرار قضى بإلغاء الوحدات الجهادية وحلها والتحفظ على مقارها، وتوجيه الحرس الجامعي بوضع يده على مباني الوحدات الجهادية وسجلاتها.

وأشار إلى أن المجلس ما زال يجري مشاورات حول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام بشأن فتح الجامعات.

ولفت إلى أن المجلس بصدد التشاور حول هذه القضايا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

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وتعد حكومة حمدوك، هي الحكومة الأولى بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في أبريل الماضي، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الداعية للاحتجاجات التي أطاحت بالبشير، وستستمر الفترة الانتقالية حتى 39 شهرًا.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أعلن عن تشكيل وزراء الحكومة المكونة من 18 وزيرًا من بينهم 4 نساء، واختير وزراء الحكومة من الشخصيات ذوي الكفاءات المهنية دون الالتفات إلى أي محاصصة سياسية.

كما يعد مجلس السيادة، هو مجلس رئاسي في السودان كان يمثل رأس الدولة في فترات معينة من تاريخ السودان، حيث يتكون المجلس من خمسة أو ستة أشخاص يقوم البرلمان بإنتخابهم ويقومون هم بدورهم بانتخاب رئيس للمجلس من بينهم.

سلطات المجلس نصت المادة (11) من دستور السودان المؤقت لعام 1955، على السلطات الممنوحة للمجلس، وتشمل القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية، منح العفو الشامل أو المشروط لأي شخص يكون قد أدين بأية جريمة، كما نص الدستور نفسه، على اختصاصات اعضاء المجلس وما يتمتعون به من مزايا وحصانات إلى جانب قواعد الإجراءات المتعلقة بجلسات المجلس وقراراته.

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