الان تتابع بومبيو: الأدلة تشير إلى “إيران فقط” في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 39 دقيقة - 8:46 م, 20 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الأدلة تشير إلى “إيران فقط” في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.

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