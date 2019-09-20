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الان تتابع الجيش الليبي يكشف عن صور لطائرة تركيا المسيرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت قوات الجيش الوطني الليبي، السبت، عن صور لإسقاط طائرة تجسس تركية، مشيرة إلى أنها استولت على سيارات تابعة للوفاق جنوب طرابلس.
ومنذ أسبوع، قال المتحدث باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري، إن قوات سلاح الجو استهدفت القاعدة التي تستخدم في إطلاق الطائرات المسيّرة داخل الكلية الجوية بمصراتة، مؤكدا أن المعركة ستزيد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة، على حد قوله.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية، وهاجمت عشرات الأهداف في محيط سرت وأبونجيم ومصراتة من أجل تدمير القواعد الرئيسية التي تنطلق منها تلك الطائرات.
وأضاف أن المعركة في ليبيا أصبحت تشهد تدخلا دوليا واضحا من تركيا وقطر، اللتين تزودان الإرهابيين بالدعم العسكري والمالي.
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