ترامب: الخيار العسكري ضد إيران سينجح

جدة - عمرو شويل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تنتهج سياسة سوف تندم عليها، مضيفا: ” الخيار العسكري ضد إيران سينجح لكن لا ينبغي أبدا الاضطرار لاستخدامه”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، “أقوم بما أراه مناسبا لمصلحة الولايات المتحدة وليس لمصلحة أي طرف آخر”، متابعا: ” تحليت بضبط عال للنفس تجاه إيران وهناك من يطالب بتصرف سريع”.

وقال: “فرضنا عقوبات هي الأقسى على إيران.. والإيرانيون يواجهون مشاكل على المستوى المحلي من صنع أيديهم”.