شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية رغم الإجراءات الأمنية المشددة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) تجمّع آلاف المتظاهرين في وسط الجزائر اليوم (الجمعة) على الرّغم من الانتشار الأمني الكثيف في شوارع العاصمة وإغلاق مداخلها، وذلك لرفض الانتخابات المقرّرة في 12 ديسمبر. ولم تمنع الحواجز الأمنية الكثيرة على مداخل العاصمة ولا الانتشار الأمني الكثيف المتظاهرين من المشاركة بقوة في تظاهرة يوم الجمعة الحادي والثلاثين على التوالي.

تجمّع آلاف المتظاهرين في وسط الجزائر اليوم (الجمعة) على الرّغم من الانتشار الأمني الكثيف في شوارع العاصمة وإغلاق مداخلها، وذلك لرفض الانتخابات المقرّرة في 12 ديسمبر. ولم تمنع الحواجز الأمنية الكثيرة على مداخل العاصمة ولا الانتشار الأمني الكثيف المتظاهرين من المشاركة بقوة في تظاهرة يوم الجمعة الحادي والثلاثين على التوالي.

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