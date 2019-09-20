الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

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جدة - خالد شويل - واس (قلقيلية) قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الجمعة)، مسيرة قرية كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، بقنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، نُقل اثنان منهم للمستشفى.

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الجمعة)، مسيرة قرية كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، بقنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، نُقل اثنان منهم للمستشفى.

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