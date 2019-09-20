قضية رشوة تدخل رئيس السلفادور السجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قال مكتب المدعي العام في السلفادور إن رئيس البلاد الأسبق أنطونيو ساكا حكم عليه بالسجن لمدة عامين بعد إدانته في قضية رشوة.

وذكرت صحيفة «لا برينسا جرافيكا» أن ساكا (54 عاما) أدين بمحاولة رشوة موظف بالمحكمة بمبلغ عشرة آلاف دولار في مسعى للحصول على معلومات حول قضية ضده.

يشار إلى أن ساكا يقضي بالفعل عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بإساءة استخدام نحو 300 مليون دولار من الأموال العامة وغسل الأموال.