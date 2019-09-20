الربيعة: السعودية قدمت 92.4 مليار دولار لـ84 دولة خلال 23 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت السعودية ما يزيد على 92,4 مليار دولار أمريكي لأكثر من 84 دولة حول العالم بكل حياد وشفافية، وذلك منذ عام 1996، ذلك ما أوضحه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة لدى لقائه في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الأول، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ليندر كينق وعددا من ممثلي مكاتب وإدارات وزارة الخارجية الأمريكية، والنائب في مجلس الشيوخ الأمريكي جو مانشن وأعضاء وموظفي لجان الكونجرس المختصين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بحضور مسؤولي سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقة التاريخية بين البلدين وتقديم معلومات تعريفية عن الجهود الإغاثية والإنسانية للمملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة وجهوده في دول العالم المختلفة.

وأطلع معالي المشرف العام المسؤولين الأمريكيين على الجهود الإنسانية للمملكة في اليمن، مؤكدا أن إجمالي المساعدات المقدمة من المملكة لليمن منذ 13 مايو 2015 حتى الآن تزيد على 14.5 مليار دولار أمريكي، وأن مشاريع المركز تجاوزت المليارين و200 مليون دولار أمريكي بعدد مشاريع تجاوزت 368، علما بأن المشاريع تغطي جميع مناطق اليمن دون استثناء.

وأجاب المشرف العام خلال اللقاء على عدد من التساؤلات التي طرحها الحضور، مؤكدا حرص المملكة على تقديم العمل الإنساني بشفافية مطلقة دون تحيز أو تمييز، رغم كل ما يواجهه العمل الإنساني من تحديات في اليمن ومنها الانتهاكات والتعديات على المساعدات الإنسانية من نهب واعتراض ومنع الوصول لبعض المناطق في اليمن التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ليس فقط بحق المساعدات المقدمة من المملكة بل المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية والإنسانية بشكل عام.

كما جرى عقد حلقة نقاش تم التأكيد فيها على حرص المملكة على الأشقاء اليمنيين داخل وخارج اليمن، وأشاد الجميع بجهود المملكة ممثلة بالمركز في نهاية لقاءاتهم.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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تأسس في 2015

نفذ ما يزيد على 1057

مشروعا في 44 دولة

تعاون مع 168 شريكا بمبالغ بلغت 3.5 مليارات دولار

قدم مساعدات لليمن تزيد على 14.5 مليار دولار

مشاريع المركز في اليمن تجاوزت 2.2 مليار دولار

368 مشروعا تغطي جميع مناطق اليمن دون استثناء