التحالف يدمر 4 مواقع لتفخيخ الزوارق الحوثية المسيرة بالحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت القوات المشتركة لـ»تحالف دعم الشرعية في اليمن» فجر أمس عملية استهداف نوعية شمال الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الأهداف المدمرة شملت أربعة مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد، وكذلك الألغام البحرية، حيث تستخدم هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكل الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.