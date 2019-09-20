ترند الموجز| «#محدش_نزل» يشعل تويتر.. وفضيحة إخوانية.. ورسالة نارية من ’’بروسلي‘‘ لمحمد علي.. وحقيقة زواج ياسمين صبري

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، على غرار فيلم «طباخ الرئيس».. هاشتاج «#محدش_نزل» يتصدر «تويتر».. ومغردون: وديت الشعب فين يا علي، وأحمد العوضي يوجه رسالة نارية لمحمد علي: ’’ارجع واحنا ننزل يا شبح‘‘، وعن طريق الصدفة.. حقيقية زواج ياسمين صبري ويعقوب بوشهري، و’’يا كسفتك يا حازم‘‘.. الأغلبية ترفض دعوات التظاهر في استطلاع ’’مكملين‘‘.. ورد فعل غريب من القناة الإخوانية.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

على غرار فيلم «طباخ الرئيس».. هاشتاج «#محدش_نزل» يتصدر «تويتر».. ومغردون: وديت الشعب فين يا علي

تصدر هاشتاج «#محدش_نزل» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعليقًا على الدعوات التى اطلقها المقاول الهارب محمد على للنزول والاحتجاج اليوم الجمعة، بعد الادعاءات التى اطلقها بحق بعض مؤسسات الدولة.

ودون النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى تدوينات ساخرة من فيلم «طباخ الرئيس» عندما قال الفنان خالد زكي والذي كان يقوم بدور رئيس الجمهورية «وديت الشعب فين يا حازم»، مطالبين المقاول الهارب بالبحث عن الشعب الذى قال أنه سينزل للشوارع.

وكتب إسلام غنيم متسائلًا: «وديت الثورة فين ياحازم ؟»، لترد عليه بنت النيل قائلة: «هدوء تام وسيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة- محدش_ نزل».

كما كتبت سارة فهمي قائلة: «فضيحة محمد علي عشان محدش عبره ومحدش نزل جاب فيديو لمظاهرة قديمة من 2013 وبيضحك بيه على الناس افضحوووه ده لينك الفيديو اللي هو ناشره».

كما دون محمد مارك قائلًا: «ايوه يا محمد زفت على.. محدش نزل ااااااايوه بقولك محدش نزل..».

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أحمد العوضي يوجه رسالة نارية لمحمد علي: ’’ارجع واحنا ننزل يا شبح‘‘

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة نارية، للمقاول الهارب محمد علي، على خلفية دعوة الأخير الشعب للخروج في مظاهرات لإسقاط النظام، قائلا: "فكك من جو اتخانقوا انتوا مكاني".

وقال العوضي في منشور على صفحته بالفيس بوك: "بقولك ايه يا شبح ... طيب ما تيجي معانا واحنا ننزل.. مش انت شبح وبتعلمنا الرجوله ... طيب ارجع واحنا ننزل طيب .... خلاص النمره وصلت وعملتها ... كمل بقي النمره وتعالي عشان لما حد يجي جنبك تبقي دكر وسط الناس بجد ... ونقول الله ضحي بنفسه عشان الغلابه".

وأضاف الفنان الذي اشتهر بتقديم شخصية بروسلي في كلبش 3: "جو فتحة الصدر من بره والبحر وراك .. ده جو هالك ... رايح علي فين بس ده وانت رايح كنا احنا راجعين يا ابو الرجال ......فكك من جو اتخانقو انتو مكاني ... يابا تعالي خش العركه معانا ... انت بردو همك عالغلابه انا عارف".

وختم العوضي رسالته قائلا: "يرضيك الغلابه ينزلوا في الحر وانت قاعد في اسبانيا .. تعاليي ياسطا .. انت متعرفش ان الغزوات دايما كانت القاده بيبقو في مقدمة الصفوف ... ولا انت فاكرها بلاي ستيشن ولا ايه هتلعب بينا بالدراعات".

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عن طريق الصدفة.. حقيقية زواج ياسمين صبري ويعقوب بوشهري

بعد أن صور والناشط الكويتي يعقوب بوشهري فيديو يجمعه مع الفنانة ياسمين صبري وهما في أحد محلات المجوهرات العالمية، ويشتريان سوياً منها، انطلقت شائعة زواجهما على مواقع التواصل الاجتماعى.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي

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انطلق أمس حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وضم الحفل عدد كبير من الفنانين وصناع السينما ‏والإعلام المصريين والعرب، إلى جانب بعض نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الناشط الكويتي يعقوب بوشهري.‏

عن طريق الصدفة

التقى بوشهري بالفنانة المصرية ياسمين صبري، في حفل افتتاح مهرجان الجونة أمس، عن طريق الصدفة، حيث أوضحت ‏صبري ذلك خلال أحد الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا مش مصدقة إن أنا شوفته والله، ‏قولت له بوشهري إيه اللي جابك هنا، إنت منورنا في مصر وشوفته كده معدي قولت له تعالى رايح فين؟"، وأضافت ياسمين ‏مازحة "أتاريه ناطط السور".

كانت الشائعات قد لاحقت كلٍ من ياسمين صبري ويعقوب بوشهري، في وقت سابق عن زواجهما

وجاءت أسباب الشائعات بعد أن صور يعقوب فيديو يجمعه مع ياسمين صبري وهما في أحد محلات المجوهرات العالمية، ويشتريان سوياً منها.

نفي الزواج بفيديو

وقد نفى الأمر بوشهري في فيديو ‏لاقى تفاعلًا وانتشارًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صرح فيه أن كل ما يربطهما سويًا هو العمل، الذي انتهى ‏بمجرد الانتهاء من تصوير إعلان لصالح إحدى ماركات المجوهرات العالمية.‏

حكايتي

يشار إلى أن ياسمين صبري، قدمت دور البطولة المطلقة لأول مرة، في شهر رمضان الماضي، من ‏خلال ‏مسلسل "حكايتي"، ‏وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر ، مها أبو عوف، أحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج "سينرجي‎".‎

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’’يا كسفتك يا حازم‘‘.. الأغلبية ترفض دعوات التظاهر في استطلاع ’’مكملين‘‘.. ورد فعل غريب من القناة الإخوانية

في مفاجأة صادمة للجماعة الإرهابية، رفضت الأغلبية دعوات التظاهر، التي أطلقها المقاول الهارب محمد علي، في استطلاع رأي أجرته قناة "مكملين" الإخوانية، مما دفعها لحذفه من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت القناة المملوكة لتنظيم الإخوان أجرت استطلاعا، بعنوان "بعد دعوة محمد علي للتظاهر، هل تؤيد الدعوات أم لا".

وجاءت المفاجأة برفض الأغلبية دعوات التظاهر بنسبة بلغت 68 %، مقابل تأييد 32 % فقط.

وبعد فشل القناة، التي تبث من تركيا، في نتيجة الاستفتاء، اضطرت لحذفه بعد تعرضها لسيل من السخرية.

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