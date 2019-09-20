نواب عكار: للاسراع بإقرار مجلس إنماء عكار وإعطاء المنطقة حصتها من تعيينات الفئة الأولى

طالب ​نواب عكار​ (​وليد البعريني​، ​طارق المرعبي​، ​هادي حبيش​، ​محمد سليمان​، ​وهبي قاطيشا​، ​أسعد درغام​ و​مصطفى علي حسين​) بـ"الحصول على حّصتها من ​التعيينات​ الإدارية في الفئة الأولى"، واتّفقوا على "رفع هذا المطلب إلى الكتل السياسيّة المشارِكة في الحكومة من أجل تحقيق هذا المطلب، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حصة عكار من المشاريع مع بدء تطبيق مقرّرات "​مؤتمر سيدر​".

وطالبوا اثر اجتماع عُقد بدعوة من البعريني في دارته بالقموعة أعالي بلدة فنيدق، بـ"الإسراع في إقرار مجلس إنماء عكار أسوة ببقية المناطق". وشدّدوا على المطالبة بـ"تشغيل مطار رئيس الجمهورية الراحل ​رينيه معوض​ في ​القليعات​، وذلك بعد تعيين الهيئة الناظمة لقطاع ​الطيران المدني​، لما له من انعكاسات إيجابيّة على المنطقة". وطالبوا في المقابل، وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ بـ"إعطاء عكار حصّة وازنة من موازنة الوزارة كي يُصار من خلالها إلى تعبيد الطرقات وتحسين الشبكة".

واتّفق النواب على "استكمال الإتصالات ليصار إلى تحويل الأموال الخاصة باستملاكات الأوتوستراد العربي من ​وزارة المالية​ إلى ​مجلس الإنماء والإعمار​، وذلك تمهيدًا للبدء بتلزيم الأوتوستراد بعد إقرار القانون من قبل ​مجلس النواب​، والمطالبة بإنشاء منطقة حرّة حدوديّة لتشجيع الإستثمارات والقطاع الصناعي في عكار، لتأمين فرص العمل لأبناء المنطقة، والعمل على رفع الترسبات وتوسيع مرفأ ببنين - العبدة".

كما أكّدوا "التنسيق مع الجميع من أجل وضع تصوّر يُسهم في دعم المشاريع الإنتاجيّة في عكار، ويشجّع المستثمرين على الدخول في هذه المشاريع من أجل خلق دورة اقتصاديّة لعكار وتأمين فرص عمل لأبنائها".