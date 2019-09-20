لفت رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، إلى أنّ "جوزيف حنوش، مواطن لبناني خُطف في البقاع منذ أكثر من 20 يومًا ومصيره ما زال مجهولًا".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نضمّ صرختنا إلى صرخة عائلته، ونطالب المسؤولين والأجهزة الأمنية بعدم توفير أيّ جهد لإعادة حنوش إلى أهله سالمًا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجميل طالب المسؤولين والأجهزة الأمنية بعدم توفير أي جهد لإعادة حنوش إلى أهله سالما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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