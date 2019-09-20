الجميل طالب المسؤولين والأجهزة الأمنية بعدم توفير أي جهد لإعادة حنوش إلى أهله سالما

لفت رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، إلى أنّ "جوزيف حنوش، مواطن لبناني خُطف في ​البقاع​ منذ أكثر من 20 يومًا ومصيره ما زال مجهولًا".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نضمّ صرختنا إلى صرخة عائلته، ونطالب المسؤولين و​الأجهزة الأمنية​ بعدم توفير أيّ جهد لإعادة حنوش إلى أهله سالمًا".