أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم ببرش الزفت وإجراء أعمال تعبيد على جادة بيار الجميل - المسلك الغربي ابتداءً من قبل شركة "البيجو" وصولًا إلى نفق العدلية، وذلك بتاريخ 21 أيلول 2019 اعتبارًا من الساعة 3:00 فجرًا ولحين الانتهاء".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق مساحة المرور في بعض مراحلها، وإلى منع مرور السير في المنطقة الواقعة تحت جسر الفيات"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير على جادة بيار الجميل غدا بسبب برش الزفت وإجراء أعمال تعبيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.