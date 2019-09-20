قوى الأمن: تدابير سير على جادة بيار الجميل غدا بسبب برش الزفت وإجراء أعمال تعبيد

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم ببرش الزفت وإجراء أعمال تعبيد على جادة بيار الجميل - المسلك الغربي ابتداءً من قبل شركة "البيجو" وصولًا إلى نفق ​العدلية​، وذلك بتاريخ 21 أيلول 2019 اعتبارًا من الساعة 3:00 فجرًا ولحين الانتهاء".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق مساحة المرور في بعض مراحلها، وإلى منع مرور السير في المنطقة الواقعة تحت ​جسر الفيات​"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهيّة، تسهيلًا ل​حركة المرور​ ومنعًا للازدحام".