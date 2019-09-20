وصل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثودكس يوحنا العاشر يازجي، إلى كاتدرائية القديس نيقولاوس في حي الميدان في زحلة، حيث تقام صلاة الشكر بمشاركة مطران زحلة بعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس أنطونيوس الصوري ولفيف من المطارنة والكهنة والشمامسة، وبحضور النائبين سليم عون وإدي دمرجيان، نائب رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل أنطوان الاشقر ممثّلًا رئيس البلدية المهندس أسعد زغيب وفعاليات وحشد من المؤمنين.
مع الإشارة إلى أنّ البطريرك يوحنا العاشر يقوم بزيارة إلى زحلة تستمرّ ثلاثة أيام، وتأتي لمناسبة تكريم المطران نيفن صيقلي بمناسبة اليوبيل الستين لكهنوته.
كانت هذه تفاصيل خبر البطريرك يوحنا العاشر يازجي وصل إلى زحلة في زيارة تستمر ثلاثة أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.