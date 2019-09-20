البطريرك يوحنا العاشر يازجي وصل إلى زحلة في زيارة تستمر ثلاثة أيام

وصل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثودكس ​يوحنا العاشر يازجي​، إلى كاتدرائية القديس نيقولاوس في ​حي الميدان​ في زحلة، حيث تقام صلاة الشكر بمشاركة مطران زحلة ​بعلبك​ وتوابعهما للروم الأرثوذكس ​أنطونيوس الصوري​ ولفيف من المطارنة والكهنة والشمامسة، وبحضور النائبين ​سليم عون​ و​إدي دمرجيان​، نائب رئيس ​بلدية زحلة​ ​المعلقة​ و​تعنايل​ أنطوان الاشقر ممثّلًا رئيس البلدية المهندس ​أسعد زغيب​ وفعاليات وحشد من المؤمنين.

مع الإشارة إلى أنّ البطريرك يوحنا العاشر يقوم بزيارة إلى زحلة تستمرّ ثلاثة أيام، وتأتي لمناسبة تكريم ​المطران نيفن صيقلي​ بمناسبة اليوبيل الستين لكهنوته.