غسان عطالله: استغرب النبرة الحادة التي اعترض فيها ابو فاعور على خارطة الكسارات

ابدى وزير المهجرين ​غسان عطالله​، استغرابه "للاسلوب الذي تم التعاطي فيه للاعتراض على خريطة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، في جلسة ​مجلس الوزراء​، وتمثّل بالنبرة العالية وغير المهذبة من الوزير ​وائل ابو فاعور​، على الرغم من الجهود التي بذلها وزير ​البيئة​ فادي للتوصل الى الخطة والخريطة، المتعلقة بها".

وشدد عطالله في حديث تلفزيوني، على ان "لاول مرة في ​لبنان​ يقارب ملف المرامل والكسارات بأسلوب علمي نتج عنه خطة متكاملة للمرة الاولى، وقد تبين ان الخارطة عرضت في السابق ووافق عليها الوزير ابو فاعور، ليعود ويعترض عليها اليوم، امام المخطط فكان سائرا وجاء الاعتراض مفاجئا،" لافتا الى "ان لا يجب فتح السجال مجددا، ما سيعيدنا الى نقطة الصفر في اطار الخطة".

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