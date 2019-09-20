لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، بعد الاتصالات الّتي أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع شركة "طيران الشرق الأوسط" لتسيير رحلات مباشرة بين بيروت والغابون أو جارتها كينشاسا عاصمة الكونغو، حتّى لا يمرّ اللبنانيون في بعض المطارات أثناء سفرهم إلى لبنان، إلى أنّ "مطلب المغتربين هو أن يكون هناك خطّ لـ"طيران الشرق الأوسط" إلى الغابون ومحيطها".
وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "ما حصل في مطار إثيوبيا بعد اختطاف اللبناني حسن جابر الّذي كان آتيًا من الغابون، يؤثّر على حركة المغتربين الللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي: ليكن هناك خط مباشر لطيران الشرق الأوسط بين لبنان والغابون ومحيطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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