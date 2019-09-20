أكّدت مصادر ​وزارة الخارجية والمغتربين​ لقناة الـ"LBCI"، أنّ "المساعي قائمة مع السفارة الأميركية في بيروت، لحلّ موضوع إعطاء وزير الصحة العامة ​جميل جبق​ تأشيرة دخول إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الخارجية للـLBCI: المساعي قائمة مع سفارة أميركا لحل موضوع تأشيرة الدخول لجبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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