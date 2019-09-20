مصادر عسكرية للـLBCI: العميد "ع. خ" لم يخضع للتحقيق ولم يُذكر اسمه بملف الفاخوري

نفت مصادر عسكريّة لقناة الـ"LBCI"، ما تمّ التداول به عن "العميد "ع. خ." عن أنّه تواصل مع عملاء في ​إسرائيل​ والخارج ومع العميل ​عامر الفاخوري​".

وأكّدت أنّ "العميد "ع. خ." لم يَخضع بأيّ شكل من الأشكال للتحقيق ولم يُذكر اسمه في ملف العميل الفاخوري، وهو يمارس مهامه بشكل طبيعي".