نفت مصادر عسكريّة لقناة الـ"LBCI"، ما تمّ التداول به عن "العميد "ع. خ." عن أنّه تواصل مع عملاء في إسرائيل والخارج ومع العميل عامر الفاخوري".
وأكّدت أنّ "العميد "ع. خ." لم يَخضع بأيّ شكل من الأشكال للتحقيق ولم يُذكر اسمه في ملف العميل الفاخوري، وهو يمارس مهامه بشكل طبيعي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عسكرية للـLBCI: العميد "ع. خ" لم يخضع للتحقيق ولم يُذكر اسمه بملف الفاخوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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