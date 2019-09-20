ذكرت مصادر قناة الـ"LBCI"، أنّ "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وخلال زيارته ​باريس​، حصل على دعم فرنسي من ​القطاع الخاص​ ومن المسؤولين الفرنسيين". ولفتت إلى أنّ "السلطات الفرنسية أكّدت للشركات أنّ ​الحكومة الفرنسية​ ستضمن الاستثمارات الفرنسيّة في ​لبنان​، ما يشجّعها على الاستثمار في لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: سلطات فرنسا أكدت للشركات الفرنسية أن الحكومة ستضمن استثماراتها بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.