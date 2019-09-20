النشرة: إصابة صياد من أصل 5 أطلق حرس الحدود السوري النار عليهم بجرد بريتال

ذكر مراسل "النشرة" في ​البقاع​، أنّ "حرس الحدود السوري أطلق النار على خمسة صيادين لبنانيين في جرد ​بريتال​، عندما وصلوا إلى الحدود بين لبنان و​سوريا​، ما أدّى إلى إصابة أصيب أحدهم بجروح بليغة، وقد نُقل إلى مستشفى في سوريا للمعالجة".

وأوضح أنّه "تمّ توقيف 3 أشخاص نُقلو إلى داخل ​الأراضي السورية​".