النشرة: إصابة صياد من أصل 5 أطلق حرس الحدود السوري النار عليهم بجرد بريتال

ذكر مراسل "النشرة" في البقاع، أنّ "حرس الحدود السوري أطلق النار على خمسة صيادين لبنانيين في جرد بريتال، عندما وصلوا إلى الحدود بين لبنان وسوريا، ما أدّى إلى إصابة أصيب أحدهم بجروح بليغة، وقد نُقل إلى مستشفى في سوريا للمعالجة".
وأوضح أنّه "تمّ توقيف 3 أشخاص نُقلو إلى داخل الأراضي السورية".
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