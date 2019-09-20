مذكرتا توقيف بحق عنصرين من التقدمي في حادثة قبرشمون

انتهت منذ قليل، الجلسة التي عقدها قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل في حادثة ​قبرشمون​، واستجوب خلالها ثلاثة عناصر من ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، بحضور المحاميين نشأت حسنية وحمادة حمادة، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق اثنين منهم، وترك الثالث بسند إقامة.

كما استجوب القاضي باسيل عنصرا من ​الحزب الديمقراطي اللبناني​، بحضور وكيله المحامي نزار زاكي، وتركه بسند إقامة، واستدعى الى جلسة يعقدها يوم الأربعاء المقبل، اثنين من مناصري التقدمي وثلاثة من مناصري الحزب الديمقراطي، لاستجوابهم كمدعى عليهم في هذه القضية.

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