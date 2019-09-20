"أنصار الله" تعلن وقف استهداف السعودية بالطيران المسير والصواريخ

اعلن رئيس المجلس السياسي لجماعة "​انصار الله​" ​اليمن​ية مهدي المشاط وقف استهداف ​السعودية​ بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف.

وقال "المشاط" في كلمة له اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 21 ايلول: "ننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة".

وأضاف مهدي المشاط "تقديرا لجهود السلام والمساعي الخيرة المحلية والدولية وعلى رأسها جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، عن مبادرة لتحقيق السلام، دعا فيها جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف حقناً للدم اليمني وحرصاً على ما تبقى من أواصر الإخاء وتغليباً للمصالح الوطنية العليا.

وجدد المشاط ​العفو العام​، داعيا كل المخدوعين من أفراد وقيادات إلى استغلال هذه الفرصة والعودة إلى حضن الوطن وجادة الصواب. وأضاف "نؤكد بأن استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد بل قد يفضي إلى تطورات خطيرة لا نريدها أن تحدث مع كوننا على يقين من أن ضررها الأكبر لن يكون علينا وإنما على دول العدوان بالدرجة الأولى وبشكل أساسي ومباشر".

كما دعا مهدي المشاط دول العدوان وعلى نحو فوري إلى رفع الحظر عن ​مطار صنعاء الدولي​ ووقف اعتراض ​السفن​ المتجهة إلى ميناء ​الحديدة​ واحترام معاناة الشعب اليمني.