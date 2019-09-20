شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق: قنوات الجماعة تعانى من حالة هستيريا بعد فشل دعواتهم فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع الخبير فى شئون الحركات الإرهابية، والإخوانى السابق، إن قنوات الإخوان لم يعد لها أى تأثير ف الشارع المصرى، وأن دعواتهم كلها فشلت وتجهيزاتهم، لأن الشعب المصرى لم يعد واثق ولم يعطى الفرصة لهذه الجماعة الإرهابية مرة أخرى، بل كان الرد واضح أمام الجميع أن الشعب المصرى يقف بجوار مؤسساته وجيشه طالما الأمر يتعلق بدولة، فهذه الجماعة الإرهابية ومنصاتها التى تبث من الخارج ، سعت وحرضت طوال الساعات الماضية على العنف والفوضى فى الشارع المصرى.

وأضاف الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية فى تصريح لـ"الخليج 365" أن قنوات الإخوان الإرهابية يعيشون جميعا حاليا فى حالة غير طبيعية نتيجة لفشلهم خلال الدعوات التى خرجت طوال الأيام الماضية، وأن مذيعوا هذه القنوات الإرهابية يعيشون فى حالة من الهوس والجنان، وخاصة بعد دفع كل هذه التمويلات إلا أن دعواتهم " فشنك" ، لافتا أن قنوات الإخوان تندب حالها فى الوقت الحالى ،بأعذار أن هذه الدعوات هى البداية وغيرها من الهرتلة التى أثبتت فشلهم، وبينت أمام الجميع مقدار هذه الجماعة وكل من يشاركها فى الخيانة .

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وتابع الإخوانى السابق، أن هذه الجماعة وقنواتها الإرهابية، لم يعد لها حضور أو أى تواجد حقيقى، وأن كل هذه الدعوات التى كانت تبث عبر شاشاتهم ومنصاتهم ماهى إلا لجان إلكترونية مدعومة بملايين الدولارات وغرضها ظهر أمام الجميع، لافتا أن هذه القنوات الإرهابية لا تزال تواصل فشلها بتحريض المواطنين على العنف .