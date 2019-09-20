شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المصريين: المصريون بأمريكا يدعمون السيسى ضد الحملات المسعورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، بعض أعضاء الجالية المصرية فى أمريكا؛ لبحث خطوات مساندة ودعم الدولة المصرية والرئيس السيسى ، بعد الحملات المسعورة التى يقودها أعداء الوطن المأجورين الذين لا يريدون الخير لوطن أصبح ينعم بالاستقرار والتنمية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس وخطواته المنشودة لرفعة الوطن وازدهاره.

وأكد أبو العطا، أن أعضاء الجالية المصرية فى أمريكا أكدوا دعمهم ووقوفهم صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ من أجل استكمال الحرب على الإرهاب ومواصلة خطة الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية الطموحة التى بدأها من أجل مستقبل مشرق لمصر.

وقال رئيس حزب "المصريين"، إن أعضاء الجالية المصرية فى أمريكا أعلنوا رفضهم الكامل لكل ما يتشدق به أى خائن لوطنه باع نفسه من أجل حفنة نقود وتحالف مع أعداء الوطن من أجل عرقلة مسيرة الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أنهم أكدوا أن الشعب المصرى يعى جيدا أن كثيرا من الخونة المدعومين من جهات استخابراتية أجنبية بل ورؤساء دول معروفين للعامة يحاولون إثارة الفتنة وترويج الشائعات الكاذبة للإضرار بمصالح الوطن.

Advertisements

وأكد أبو العطا ، تأييد ودعم الجالية المصرية فى أمريكا الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى ، المخلص لشعب مصر العظيم ودعمها للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة فى الحرب ضد الإرهاب والحملات الشرسة التي تستهدف أمن مصر، مشيدين بالشعب المصرى العظيم الذى يقف خلف قيادته ويعى جيدا ما يحاك ضد مصر من مؤامرات تستهدف النيل من عزيمته ، مشيرا إلى أنهم أكدوا أن مصر تحتاج للرئيس السيسى فى هذا التوقيت الدقيق؛ من أجل استكمال الحرب على الإرهاب ومواصلة خطط الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية الطموحة التى بدأها، معقبا: "أعضاء الجالية المصرية أكدوا أن الله سبحانه وتعالى من وهب الرئيس السيسى لشعب مصر".

وأوضح أبو العطا ، أنهم أكدوا أن الوطن يتعرض لحروب متلاحقة عبر موجات متتالية من الشائعات المغرضة فى إطار حروب الجيل الخامس، تهدف إلى تفكيك الدولة والمجتمع، والنَّيل من الوطن والوقيعة بين أبنائه، وتشكيك المواطنين فى مؤسساتهم بهدف تضليلهم للانجرار إلى دعواتهم الفاسدة والسوداء وتمكين جماعات الظلام من العودة إلى السيطرة على مصر وجرِّها إلى دوامة العنف، كما انجرت إليها دول عدة بالمنطقة ولم تُفلح فى الخروج منها حتى وقتنا الحالى وما زالت تدفع الثمن من دماء أبنائها.

وتابع أبو العطا قائلا : "الجالية المصرية في أمريكا تعتبر أن أعداء الوطن قلة مأجورة يعملون لحساب دول أخرى ولا يمثلون الدولة المصرية فى شيء، مؤكدين أن شعورهم يمثل جميع المصريين فى الغرب وأوروبا" ، مختتما بالقول : أكدوا أن خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزياراته الخارجية والإجراءات التى يتخذها تدعم الاستثمار وتعمل على جذب رؤوس الأموال لمصر، وتعمل على نهضة الدولة المصرية ورفعة شأنها بين الدول.