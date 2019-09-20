الغيوم تحيط بالمنطقة وتنذر بعاصفة عاتية قد تتلاشى فى منتصف الطريق!!

مع تطورات الأحداث المتلاحقة والمتسارعة التى تشهدها المنطقة، تبدو الأجواء ملبدة بالغيوم، وتنذر بعواصف قد تكون عاتية، وقد تتلاشى فى منتصف الطريق، وهو ما يراهن عليه المحللون والمراقبون للأوضاع فى المنطقة. ومع هذه التطورات وتلك الأحداث باتت دول المنطقة وعلى الأخص دول الخليج فى بؤرة الأحداث، ولا سيما بعد الهجوم الإرهابى على المنشآت النفطية السعودية فى بقيق، ورصد طائرة مسيرة فوق دار سلوى مقر اقامة أمير الكويت. وأيضاً التصعيد الأمنى والسياسى بين اللدودين «الحميمين» أمريكا وإيران، كان من الضرورى إعلان الدول المعنية اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية بلدانها من تطورات عسكرية محتملة.

استعداد قصوى

وعلى ذلك أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى رفع حالة الاستعداد القتالى لبعض وحداتها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها فى مثل هذه الظروف، حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أى أخطار محتملة. وقالت فى بيان لها الاربعاء إن ذلك يجرى بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية فى الدولة، مشيرة إلى أن الجيش ينفذ حالياً تدريبات جوية وبحرية للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية. وأشارت إلى تنفيذ تدريبات للرماية الحية للقوتين البحرية والجوية. وأهابت رئاسة الأركان بعدم الالتفات إلى أى معلومات أو إشاعات تتداول من أى مصدر، داعية إلى تلقى المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة بمديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة. وكشفت مصادر صحفية أن وزارة الدفاع، وبناء على تعليمات عليا، عممت على جميع القطاعات والوحدات فى الجيش بضرورة رفع الاستعداد إلى الدرجة رقم 1 وهو ما يعتبر أعلى درجات الاستعداد.

تأهب ويقظة

وقالت المصادر إن هذه الدرجة تعنى اتخاذ أقصى درجات التأهب العسكرى والاستعداد القتالى، ووضع الوحدات والتشكيلات العسكرية والدفاعية فى دائرة الجهوزية التامة. وأشارت المصادر إلى أنه جرى منع إجازات الضباط والأفراد وكل الفرق والتشكيلات القتالية، فضلاً عن استدعاء من خرجوا فى إجازات ومباشرة أعمالهم فورا والانخراط فى فرق ووحدات الجيش. ووفق المصادر، فإن هذه التعليمات جاءت بعد اجتماعات متواصلة اليومين الماضيين. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ صباح الخالد قد شدد قبل 24 ساعة من هذا البيان على ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أى أحداث تؤدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد والمنطقة. ودعا الخالد رجال القوات

المسلحة إلى مضاعفة الجهد والسهر للدفاع عن البلاد من أى مخاطر محتملة. وطالبهم بمزيد من الجهود المتواصلة فى سبيل حفظ أمن البلاد وكل المنشآت الحيوية من أى اعتداءات أو مخاطر خارجية، كما استعرض الأوضاع والتطورات الراهنة وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والإقليم.

تنسيق ومتابعة

وقدّم رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الخضر وقادة القطاعات العسكرية الحيوية فى الجيش شرحا وافيا عن الأحداث التى جرت أخيرًا وتداعيات ذلك على الكويت والسعودية، وقدما رصدا وتحليلا للموقف بالإضافة إلى عرض شامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة واستعراض جهود قطاعات الجيش البرية والبحرية والجوية. كما تم أثناء اللقاء استعراض أوجه التعاون والتنسيق الوثيقين بين وزارتى الخارجية والدفاع فى رصد ومتابعة كل ما يهدد أمن البلاد والمنطقة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تأمين داخلى

ودعا عدد من اعضاء مجلس الأمة الحكومة إلى رفع مستوى الإجراءات الأمنية لتأمين الوضع الداخلى والمنشآت الحيوية وحماية لحدود الدولة. وقال رئيس لجنة الخارجية بمجلس الأمة النائب د.عبدالكريم الكندرى إن الاخبار المتداولة فى الصحف العالمية مؤشر على خطورة أوضاع المنطقة، الأمر الذى يستدعى من الحكومة رفع مستوى الاجراءات الأمنية حماية لحدود الدولة وتأمينًا للوضع الداخلى والمنشآت الحيوية. وطالب الكندرى الحكومة بالتعامل مع الوضع الاقليمى بشفافية واطلاع الاعلام المحلى والشعب على التطورات وعدم ترك الساحة عرضة لتناقل المعلومات والشائعات أو ترك المواطنين رهينة تتبع الأنباء واستقصائها من الاعلام الخارجى. وحذر النائب رياض العدسانى الحكومة من التعرض إلى سيل من الاستجوابات ما لم تأخذ المواضيع المصيرية لا سيما الإخفاقات الأمنية والاقتصادية على محمل الجد وتحرص على اتخاذ التدابير اللازمة وعدم التهاون أو التراخى.

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إعلان حرب

وطالب النائب شعيب المويزرى الحكومة بتحمل مسئولياتها فى حماية أمن البلد، مشيرًا إلى أن أجواء البلاد مخترقة منذ عامين. واستغرب المويزرى فى تصريح صحافى فى المركز الإعلامى لمجلس الأمة من الأنباء التى تتحدث عن مرور 16 صاروخًا فوق أجواء الكويت دون أن يتم رصدها. وأضاف أن هذه الصواريخ بعضها تم إسقاطه فى

الصحراء والبعض الآخر أصاب أهدافًا فى المملكة العربية السعودية الشقيقة التى نقف معها ومع دول مجلس التعاون الخليجى ضد أى خطر تتعرض له. من جهته اعتبر النائب خالد محمد العتيبى أن تأكيد الأقمار الصناعية والخبراء الدوليين بأن الهجوم الذى استهدف المنشآت النفطية السعودية ومصدره إيران بمثابة إعلان حرب ودليل واضح على استمرار النظام الإيرانى فى نهجه العدوانى وجرائمه تجاه المنظومة الخليجية. وأشار العتيبى إلى أن الاستفزازات المستمرة من جانب إيران هدفها حرق المنطقة وجرها إلى نزاع مسلح لمحاولة التغطية على الإخفاقات المستمرة التى تكبدها النظام الإيرانى فى الآونة الأخيرة.

التزام

ونظراً لتطورات الأوضاع أكد السفير البريطانى لدى الكويت مايكل دافنبورت، مجدداً التزام بلاده بأمن دولة الكويت وسلامة أراضيها، وقال إن الكويت حليف مهم وشريك استراتيجى لبريطانيا. وأضاف دافنبورت فى تصريح صحفى، أن التهديدات بالطائرات المسيرة (الدرون) أمر يقلق بريطانيا، داعيا إلى تحرك جماعى وعمل مشترك، لمكافحة تلك التهديدات الجادة فى ظل التقدم التكنولوجى المستمر.

منشآت نفطية

وفى القطاع النفطى رفعت إدارة شركة نفط الكويت الحالة الأمنية فى جميع منشآتها إلى الدرجة الأعلى نظراً للأحداث الاقليمية الأخيرة والمتصاعدة، حيث وجهت بياناً لرؤساء وكبيرى وآمرى الأمن فى قطاعاتها لتشديد مراقبة الأوضاع الأمنية فى منشآت الشركة فى مدينة الأحمدى. وجاء فى التعميم الصادر من الشركة للموظفين إن إدارة شركة نفط الكويت قررت رفع الحالة الأمنية للدرجة الأعلى نظرا للأحداث الاقليمية الأخيرة. وطالبت رؤساء آمرين الأمن وكبيرى آمرى الأمن وآمرى الأمن أخذ الحيطة وتشديد مراقبة الأوضاع الأمنية فى منشآت الشركة فى مدينة الأحمدى. ودعت الشركة إلى ضرورة تكثيف جولات الدوريات الأمنية وتحريكها جميعها دون توقف. وزيادة جولات الدوريات الأمنية وتشغيل الفلشرات فى طرق مدينة الأحمدى وحول منشآت الشركة الهامة. وزيادة التدقيق الأمنى والتفتيش فى بوابات المنشآت خارج الحقول النفطية. وتحديث الإدارة بشكل مستمر عند ورود أى حوادث أو بلاغات أمنية.

حرب الشائعات

تجنباً لحرب الشائعات دعت الحكومة الكويتية اليوم الاربعاء، الجميع إلى استقاء المعلومات لاسيما المتعلقة بالأوضاع التى تمر بها المنطقة واعتمادها من الجهات الرسمية فى الدولة «منعا لنشر أو تداول شائعات أو معلومات مدسوسة». وقال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة طارق المزرم فى تصريح صحفى، أن إعلانا صدر من الجيش فى وقت سابق من اليوم حول الاجراءات الامنية والاحترازية المتخذة بشأن اوضاع المنطقة حفاظا على امن البلاد وسلامة اراضيها. وأضاف المزرم أن مثل هذه الاوضاع يصاحبها شائعات ومعلومات مغلوطة تندس وتنتشر فى العديد من وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها من الوسائل. ودعا الجميع من دون استثناء إلى الحصول على المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية لاسيما وكالة الانباء الكويتية (كونا) وحسابات وزارات الدولة فى مختلف وسائل التواصل. وأهاب بالمواطنين والمقيمين بعدم الالتفات إلى أى شائعات أو معلومات مدسوسة أو المساعدة فى نشرها والاعتماد على المصدر الرسمى والمسئول سواء المتحدثين الرسميين أو الجهات الرسمية فى الدولة.