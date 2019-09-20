السعودية ترحب بمشاركة الفارسات فى أغلى سباق خيول فى العالم

رحبت المملكة العربية السعودية بمشاركة الفارسات فى سباق الخيول الذى تستضيفه المملكة فى عاصمتها الرياض، فى 29 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تصل قيمة جوائزه إلى 27 مليون دولار، وسيكون أغلى سباق خيول فى العالم.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس نادى الفروسية السعودى، إن هذا الحدث الرياضى يُعد جزءاً من الجهود الهادفة إلى إحداث تقدم فى المملكة، وإن الفارسات «مرحب بهن جداً»

للمشاركة فى هذا السباق، وأكد أن «الرجال والنساء سيعاملون بطريقة متساوية» فى هذا الصدد.

فى إشارة منه إلى جهود التحديث فى المملكة فى «رؤية 2030» للتنمية الاقتصادية والتحديث فيها.

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كما أعلن جيمى أوزبورن، الفارس ومدرب ركوب الخيل الذى يتولى التدريب فى لامباورن فى بيركشاير والفائز بسباق خيول الإمارات العربية المتحدة منذ 5 سنوات،

ترحيبه بدعوة الفارسات للمشاركة فى السباق. وأكد أنه إذا كان لدينا حصان يشارك فى السباق فستمتطيه الفارسة نيكولا كورى.

واستضافت العاصمة البريطانية لندن فعالية ترويجية للسباق حضرتها شخصيات بارزة فى مجال سباق الخيول فى بريطانيا، بضمنها الفارس فرانكى ديتورى وعدد من أبرز المدربين من أمثال السير مايكل ستاوت وجون غوسدن.

وسيأتى تنظيم سباق كأس السعودية قبل شهر من سباق كأس دبى العالمية للخيول، الذى كان يعد الأغلى فى سباقات الخيول فى العالم إذ تصل قيمة جوائزه إلى أكثر من 25 مليون دولار.