الملك سلمان: هجوم أرامكو تصعيد خطير وسنتخذ إجراءات مناسبة

اعتبر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الهجوم على المنشأتين الحيويتين لشركة "أرامكو" تصعيد خطير، معلنا أنه سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان أمن المملكة.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن الملك سلمان أجرى، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، الذي "أعرب عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي الذي استهدف

معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص"، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء يعد انتهاكا خطيرا لأمن واستقرار المملكة والتأثير على سوق الطاقة العالمية".وأكد الرئيس الصيني، حسب "واس"، "على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ووقوف الصين بجانب المملكة بكل ثبات، ودعمها أمن واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها"، مبديا "تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط".

من جهته، أعرب العاهل السعودي عن شكره للرئيس الصيني "على إدانته مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية".

وأكد الملك سلمان، حسب الوكالة، أن "المملكة وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها".